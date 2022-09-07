МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

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Представитель украинского МИД Олег Николенко призвал Венгрию исправить учебник по географии для восьмого класса, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что накануне украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой заявили о неприемлемости представления недостоверных и искаженных фактов об Украине.

"Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", – заявил Николенко.

Украинские СМИ писали, что в Венгрии выпустили учебник, где Карпаты названы единственными высокими горами на Украине, у подножия которых выстроились исторические венгерские города. Журналисты назвали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Также в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: "Кому должна принадлежать Украина?".

Ранее политолог Иван Мезюхо поддержал идею создания в России учреждения, в компетенцию которого бы входило регулирование норм украинского языка. Он напомнил, что несколько лет назад киевский режим провел фонетические реформы, которые изменили до неузнаваемости классический украинский язык.

Кроме того, в него официально были введены феминитивы. Политолог полагает, что Киев пытается искусственно исковеркать украинский язык, чтобы обосновать его самостоятельность и независимость от русского языка.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в РФ учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова. По мнению Федорова, данное учреждение должно быть независимо от политических решений и попыток искусственных реформ со стороны Киева.

