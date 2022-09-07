МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Фото: depositphotos/billperry
Представитель украинского МИД Олег Николенко призвал Венгрию исправить учебник по географии для восьмого класса, сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что накануне украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой заявили о неприемлемости представления недостоверных и искаженных фактов об Украине.
"Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", – заявил Николенко.
Украинские СМИ писали, что в Венгрии выпустили учебник, где Карпаты названы единственными высокими горами на Украине, у подножия которых выстроились исторические венгерские города. Журналисты назвали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Также в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: "Кому должна принадлежать Украина?".
Ранее политолог Иван Мезюхо поддержал идею создания в России учреждения, в компетенцию которого бы входило регулирование норм украинского языка. Он напомнил, что несколько лет назад киевский режим провел фонетические реформы, которые изменили до неузнаваемости классический украинский язык.
Кроме того, в него официально были введены феминитивы. Политолог полагает, что Киев пытается искусственно исковеркать украинский язык, чтобы обосновать его самостоятельность и независимость от русского языка.
До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в РФ учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова. По мнению Федорова, данное учреждение должно быть независимо от политических решений и попыток искусственных реформ со стороны Киева.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: