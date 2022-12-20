В МИД рассказали, сколько россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям

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В США свыше 60 россиян отбывают наказание по несправедливым обвинениям, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти Соединенных Штатов уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру, добиваясь их задержания по ложным обвинениям.

"Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек", – подчеркнул Вершинин.

Он предупредил, что выезжающим за границу россиянам нужно оценивать риски возможных последствий, если существуют даже малейшие подозрения, что американские спецслужбы или правоохранители могут проявить интерес.

"К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу русский значит преступник", – добавил он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател рассказал, что канал переговоров для обмена заключенными, согласованный президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, может оказаться эффективным и в будущем.

8 декабря в аэропорту Абу-Даби Виктора Бута, осужденного в 2008 году в США на 25 лет за торговлю оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за хранение запрещенного в РФ гашишного масла. Оба заключенных были помилованы перед обменом и им не пришлось отбывать наказание в своих странах.

В свою очередь, американский обозреватель Максимилиан Гесс назвал ошибкой договор между Россией и США об обмене Бута на Грайнер. В материале для Foreign Policy он назвал состоявшийся обмен победой Путина и ударом по нацбезопасности США.

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