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Москве стоит проигнорировать разрешение Соединенных Штатов на удары ВСУ по российской территории дальнобойным оружием, говорится в публикации Strategic Culture.

По словам авторов статьи, России стоит сконцентрироваться на выполнении задач в рамках СВО, включая разрушение натовского режима на Украине. Отмечается, что решение действующего президента США Джо Байдена направлено на обострение украинского конфликта, в результате чего союзники киевского режима получили бы еще больше прибыли.

"Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой", – подчеркивается в материале.

Информация о разрешении Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России появилась в СМИ вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

По данным The Washington Post, Белый дом долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы.

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться". Также, полагают в Вашингтоне, это подтолкнет Россию к переговорам.