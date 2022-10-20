Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы

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Россия в перспективе может возобновить сотрудничество с европейскими государствами, если будет соблюдать Устав ООН. Такое мнение выразил замгенсекретаря Альянса Марча Джоанэ.

"Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества – когда и если она решит уйти (с Украины. – Прим. ред.), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет. По его словам, страна развивается и будет развиваться несмотря ни на что.

До этого также Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что европейские страны должны с уважением относиться к России и Белоруссии. Он отмечал, что в РФ есть "все, что им надо", в то время как у Запада страна может купить технологии и прочее.

Ситуация на международной арене осложнилась, когда в ночь на 24 февраля российский президент заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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