Вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет. Об этом сообщает ТАСС.

"Целый ряд других стран больше заинтересован занимать освобождающееся у РФ пространство для торгово-экономического сотрудничества. Поэтому вакуума в торогово-экономическом сотрудничестве не будет", – сказал он.

По его словам, страна развивается и будет развиваться несмотря ни на что.

"Страна развивается, несмотря на тяжелое время, и будет развиваться дальше", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что европейские страны должны с уважением относиться к России и Белоруссии. По его мнению, в РФ есть "все, что им надо", в то время как у Запада страна может купить технологии и прочее.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ.

Он отметил, что стороны достаточно близко подошли к тому, чтобы сделать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве.



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