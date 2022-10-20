Блинкен заявил, что Путин является рациональным политиком, а его цели – нет

Фото: AP Photo/Graeme Jennings/Pool via AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Владимира Путина рациональным политиком, в то же время заявив, что его цели в отношении СВО на Украине имеют противоположный характер.

"Я считаю, что он (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) рационален, однако решения, которые он принимает, – или, вернее сказать, его цели не являются рациональными", – заявил политик в эфире телеканала ABC.

До этого президент США Джо Байден охарактеризовал российского лидера как "рационального игрока". При этом президент Америки высказал мнение, что Путин "просчитался на Украине".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Байдена. Представитель Кремля подчеркнул, что предложений о встрече не поступало ни с одной из сторон.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что Байден не имеет намерений в проведении встречи с Путиным.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!