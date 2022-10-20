Биолог назвал байкой информацию о боевых дельфинах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Боевые дельфины – это байка, против тезиса об их существовании можно привести множество аргументов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александра Агафонова.

Эксперт пояснил, что дельфинам несвойственно нападать на человека, но их можно этому обучить. Однако, задался вопросом специалист, как животное отличит диверсанта от простого купающегося?

Агафонов также рассказал, что во времена холодной войны существовали легенды о дельфинах-камикадзе, которые взрывали военные корабли с помощью прикрепленной к ним торпеде.

"Сразу возникает противоречие: животное не так много груза может на себе перевезти. Также как он отличит вражеский корабль от своего?" – отметил эксперт.

Вместе с тем Агафонов напомнил, что в 70-е годы в СССР и США пытались готовить служебных дельфинов для поиска предметов на дне или спасения заблудившихся аквалангистов. Кроме того, американцы раньше создавали подводные дома, где работали аквалангисты, а дельфины помогали поддерживать с ними связь.

Однако позже выяснилось, что многие задачи могут выполнять и морские котики, а их содержание намного проще и дешевле.

"В Севастополе сейчас пытаются воссоздать военно-морской дельфинарий. Но поскольку это военная база, то информация засекречена. Я считаю, что против использования боевых дельфинов можно привести много аргументов", – заключил Агафонов.

Ранее американское издание 19Fortyfive сообщило, что Вооруженные силы России могут использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами ВСУ. В частности, говорилось, что животные могут обнаружить подводные мины и боевых пловцов.

В издании добавили, что для обороны морских животных используют США, КНДР и Израиль.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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