В НАТО заявили, что почти все страны согласовали вступление Швеции и Финляндии в Альянс

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Почти все страны НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уточнил, что протоколы о присоединении ратифицировали уже 28 стран из 30.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас Стокгольм и Хельсинки интегрируются в политические и военные структуры, а многие страны предоставили им гарантии безопасности.

"НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Он также пообещал, что союзники по НАТО окажут поддержку Швеции и Финляндии в случае давления.

Страны НАТО решили пригласить в Альянс Стокгольм и Хельсинки в конце июня. 4 июля Швеция и Финляндия формально подтвердили свое намерение вступить в НАТО. Позже президент США Джо Байден призвал все страны – члены НАТО как можно скорее одобрить вступление в Альянс Финляндии и Швеции.



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