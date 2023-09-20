Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в телеграм-канале армянского правительства.

"Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения – Россия", – говорится в сообщении.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Путин в разговоре с Пашиняном выразил удовлетворение в связи с тем, что острая фаза конфликта в Карабахе была преодолена. Также российский президент отметил, что российские миротворцы продолжают выполнять в регионе поставленные задачи и оказывать помощь мирному населению.

"Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей. Он рассказал, что военнослужащие страны смогли устранить большое количество военного контингента Армении в Карабахе. По его словам, республика "пошла бы до конца", если бы вооруженные формирования в регионе не сложили оружие.

Алиев также подчеркнул, что у азербайджанской стороны "нет проблем с армянским народом, несмотря на все несправедливости и преступления, совершенные криминальной хунтой".

Днем ранее Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в Минобороны Азербайджана обещали, что мирные жители и инфраструктура региона не пострадают.

Однако глава МИД ФРГ Анналена Бербок поделилась, что Берлин получал ряд обещаний от Баку по вопросу обеспечения безопасного движения гуманитарных конвоев. По ее словам, азербайджанская сторона заверила, что в регионе не будет проявлений насилия. Бербок указала, что обещание сдержано не было.

По последним данным, после начала боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще более 200 получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября представители местного армянского населения и представители Баку встретятся в городе Евлах для обсуждения вопросов реинтеграции, прав и безопасности.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков