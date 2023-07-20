Прокурор потребовал 20 лет колонии для Навального по делу об экстремистском сообществе

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Гособвинение потребовало приговорить Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) к 20 годам колонии строгого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Гособвинитель потребовал признать Навального виновным по части 3 статьи 282.1 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в нем")", – сказала она.

Помимо этого, прокурор требует признать общественного деятеля виновным по делу о финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности.

По информации Михайловой, приговор Навальному огласят на территории колонии во Владимирской области 4 августа.

Навального задержали в январе 2021 года по возвращении из Германии за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию. Год спустя политика внесли в перечень террористов и экстремистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвиняемым, заявил, что в Кремле не следят за процессом Навального по делу об экстремизме.



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