Россия ввела уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий

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Москва вводит уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий на территории России, следует из соответствующего заявления, опубликованного на сайте МИД РФ.

"Британская сторона была также информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", – говорится в заявлении.

Ограничения обязывают британских сотрудников посольства в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге уведомлять о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения за 5 рабочих дней до их осуществления.

В соответствующем документе британские дипломаты должны указать информацию о сроках, цели, типе поездки, а также о планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения и маршруте поездки.

Новые правила не распространяются на посла Великобритании, советника-посла, заведующего консульским отделом и генерального консула, говорится в уведомлении.

Подчеркивается, что Россия продолжит давать решительные ответы на "попытки демонизировать" страну, "осложнить работу российских загранучреждений" и проведение "деструктивной линии в международных и двусторонних делах".

Ранее посольство РФ в Великобритании отметило, что Лондон взял курс на милитаризацию Европы. По мнению сотрудников дипкорпуса РФ, это проявляется в призывах наращивать возможности ВПК, указывая на долгосрочную поддержку Украины.

Кроме того, Великобритания внесла в санкционный список еще 13 граждан РФ, а также федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек". Под санкции также попали лица, связанные с ЧВК "Вагнер" в ЦАР и Судане.

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