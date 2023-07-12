Посольство РФ в Лондоне заявило, что Британия взяла курс на милитаризацию Европы

Фото: 123RF/erika8213

Курс Великобритании на затягивание конфликта на Украине, а также призывы властей Лондона повысить оборонные расходы стран НАТО до 2% ВВП говорят о призыве Британии к милитаризации Европы и противостоянию по линии Россия – Запад. Об этом говорится в телеграм-канале посольства РФ в Лондоне.

По словам дипломатов, власти Великобритании призывают своих союзников наращивать возможности ВПК, указывая на долгосрочную поддержку Украины.

При этом самой Украине в рамках западной политики отводится роль полигона, на котором будут проходить испытания новейших видов смертоносных вооружений Запада, отметили в российской дипмиссии.

Ранее власти Великобритании заявили о новом пакете военной помощи для Украины. В рамках него Киеву отправят, в частности, более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств.

До этого в МИД Соединенного Королевства сообщили, что пока не нашли легальной возможности окончательно конфисковать российские активы, чтобы использовать их для восстановления Украины.