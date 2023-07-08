Премьер Британии рекомендовал не использовать кассетные боеприпасы

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Британия выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Риши Сунак, комментируя принятое США решение поставить кассетные боеприпасы Украине

"Великобритания – подписана конвенция, запрещающая производство или использование кассетных боеприпасов, и мы не рекомендуем их использовать", – сказал Сунак в эфире телеканала Sky News, его цитирует ТАСС.

При этом он заверил, что страна намерена "продолжать поддерживать Украину", и призвал к этому другие государства. Он добавил, что пути усиления военной поддержки киевского режима станут предметом для обсуждения в ходе саммита НАТО в Вильнюсе на предстоящей неделе.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют созданию биологического и токсинного оружия.

Эксперт ответил на вопросы о военно-биологической деятельности США