Посол МИД РФ заявил, что в Авдеевке находились тайные пыточные

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Авдеевке, по предварительной информации, были тайные тюрьмы и пыточные, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он рассказал, что там были места, куда приводили людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. При этом, по словам Мирошника, для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, нужно вести работу с людьми, выходящими из Авдеевки.

Посол также сообщил, что есть предварительная информация о тайных захоронениях в городе и о последствиях пыток. Он пообещал, что все эти данные будут изучены, и сказал, что следователи уже работают с жителями Авдеевки по фиксации преступлений Киева.

Сейчас собираются данные, как Украина проводила свою политику по запрету использования русского языка, давлению и политическим подозрениям, нарушению прав человека, уточнил Мирошник.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что приказ Сырского об оставлении города был выпущен лишь спустя день после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ из Авдеевки.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки