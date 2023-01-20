Читатели британского издания поставили под сомнение существование Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сомнения президента Украины Владимира Зеленского в существовании Владимира Путина, заявив, что не уверены в аналогичном с ним.

"Не уверен, что это Зеленский на видео, похоже на компьютерную графику. Должно быть, Зеленского с нами уже нет", – написал один из комментаторов.

Другой читатель объяснил подобные заявления Зеленского некачественными наркотическими веществами, которые, по его мнению, употребляет украинский лидер. Третий рекомендовал украинскому лидеру обратиться к наркологу.

Еще один комментатор высказал сомнение в нахождении Зеленского на территории Украины.

Ранее слова украинского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рекомендовал Зеленскому быстрее осознать наличие России и Путина.

В Совете Федерации назвали заявление президента Украины сигналом о наличии у него серьезного заболевания. Член СФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинский лидер испытывает проблемы из-за галлюцинаций, причиной которых стали алкоголь и наркотики.



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