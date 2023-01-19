Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

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Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины, сообщает РИА Новости.

Такое заявление украинский лидер сделал во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме.

В октябре Зеленский сообщил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем ПВО.

В декабре глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала, что Украине отправят новую партию систем противовоздушной обороны. По ее словам, Киев получит часть системы ПВО в ближайшее время. Колонна также указала, что другая часть противовоздушной обороны уже была отправлена Украине.

Издание Financial Times сообщило об истощении запасов боеприпасов украинской армии для систем ПВО. В Киеве рассказали, что устаревшее вооружение вынуждает выпускать сразу несколько ракет для предотвращения одного российского удара.



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