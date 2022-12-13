Франция поставит Украине новую партию ПВО

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Франция отправит Украине новую партию систем противовоздушной обороны. Об этом заявила министр иностранных дел страны Катрин Колонна, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Киев получит часть системы ПВО в ближайшее время.

Колонна также указала, что другая часть противовоздушной обороны уже была отправлена Украине.

Ранее издание Financial Times сообщило об истощении запасов боеприпасов украинской армии для систем ПВО. В Киеве рассказали, что устаревшее вооружение вынуждает выпускать сразу несколько ракет для предотвращения одного российского удара.



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