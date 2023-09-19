В Пентагоне сообщили, что танки Abrams скоро будут доставлены на Украину

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Американские танки Abrams скоро будут доставлены на Украину, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", – приводит РИА Новости его слова.

О скором прибытии танков Abrams на Украину сообщал и секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев надеется получить их в количестве больше 10.

Ранее стало известно, что США в рамках военной помощи передадут Киеву вооружения на 175 миллионов долларов. Уточнялось, что в данный транш вошли и снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

В свою очередь, американский журналист Брэдли Бланкеншип заявил, что поставляемое Киеву вооружение Запада никак не влияет на ход конфликта. По его словам, на Украине возлагали на него большие надежды, однако баланс сил не изменился.



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