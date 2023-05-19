Япония расширит экспортные санкции против РФ

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Япония расширит экспортные санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В санкционный список добавят 80 организаций, связанных с военными, а также около 100 физлиц и организаций, причастных к уклонению от санкций.

19 мая США ввели новые экспортные ограничения против России. В списке свыше 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Под санкции также подпали компании из России, Киргизии и Армении.

До этого Канада ввела санкции против более чем 70 физлиц и компаний из России. Санкции применят против 17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки ВС России, а также против членов их семей и представителей кремлевской элиты.

Власти Великобритании расширили санкционный список против России, включив в него 86 юридических и физических лиц. На фоне выпуска нового антироссийского списка санкций британский кабмин заявил, что активы РФ, находящиеся стране, будут заморожены до момента, пока Россия не пойдет на соглашение о компенсации Украине нанесенного ущерба.