Генштаб ВСУ снял с должности главу пресс-центра группировки "Юг" Гуменюк

Фото: министерство обороны Украины

Генштаб Украины отстранил от должности пресс-секретаря оперативного командования группировки войск "Юг" ВСУ Наталью Гуменюк. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Как сказано в сообщении, соответствующее решение принято в рамках ротации состава. По информации украинского Генштаба, сейчас проводится отбор нового кандидата на должность спикера "Сил обороны Юга".

26 марта президент Украины Владимир Зеленский отстранил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Вместо него глава Украины назначил на пост секретаря СНБО экс-главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.

До этого СМИ писали, что украинский лидер планирует отправить в отставку главу МИД страны Дмитрия Кулебу. По данным прессы, Зеленский недоволен его дипломатической работой.

