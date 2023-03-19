Министр юстиции ФРГ заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию

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Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что арестует Владимира Путина в случае его визита в ФРГ. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на слова чиновника.

Бушман добавил, что выполнит требование Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента, поскольку Германия подчиняется юрисдикции суда.

Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Вскоре после этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал подобное решение МУС оправданным. Однако он напомнил, что Вашингтон также не признает компетенцию этого суда.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что решение суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина вызывает сожаление и не должно быть поводом для праздника.

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