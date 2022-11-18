Замглавы Херсонской области Губарева покинула регион

Фото: vk.com/k_gubareva

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева покинула регион после референдума, заявил представитель правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

"Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора. Ее функции и министерства перераспределены между другими замами", – рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Губарева также не участвовала в эвакуации, а министерства и правительства работали без нее.

Ранее муж замгубернатора рассказал о ее пропаже. По его словам, чиновница перестала выходить на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что Губареву задержали в рамках уголовного дела об экономических преступлениях.

В пятницу, 18 ноября, стало известно о ее освобождении.

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