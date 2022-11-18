Замглавы Херсонской области Губарева находится на свободе

Фото: vk.com/k_gubareva

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, которая была задержана правоохранителями, освобождена. Об этом сообщил ее муж, общественный деятель Павел Губарев, передает RT.

"Моя жена Екатерина Губарева вышла на свободу", – сказал он, поблагодарив всех за неравнодушие и поддержку.

Несколько дней назад супруг Губаревой рассказал о ее пропаже. По его словам, чиновница перестала выходить на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что Губарева была задержана в рамках уголовного дела об экономических преступлениях. При этом в управлении МВД по Херсонской области не дали официального подтверждения или опровержения этой информации.

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