Эксперт оценил слова Маска о новой мировой войне

Фото: depositphotos/ChinaImages

Заявления предпринимателя Илона Маска о возможной Третьей мировой войне показывают, что у части американской бизнес-элиты вызывает сомнение целесообразность оспаривания США территориальной целостности России в отношении Крыма. Об этом РИА Новости сообщил политолог Сергей Мельничук.

По словам эксперта, Москва не раз заявляла, что никому не угрожает применением ядерного оружия и сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны. По его мнению, Маск, выразив свою точку мнения о значимости Крыма для России, показал, что в Штатах есть люди, которые могут взглянуть на ситуацию шире, чем преподносят американские СМИ.

"Конкретно в случае с последним высказыванием, он фактически ставит под сомнение целесообразность для США попытки оспаривать территориальную целостность России", – подчеркнул Мельничук.

Он считает, что предприниматель рассуждает с позиции выгоды, хоть и заявляет об этом с осторожностью. Мельничук также предположил, что его недавнее изменение позиции о финансировании Украины было сделано под давлением.

"В любом случае, Маск не утратил желания участвовать в формировании общественного мнения", – отметил политолог.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Третья мировая война может начаться в случае потери Россией Крыма. По его мнению, значение Крыма для РФ сопоставимо с Гавайскими островами для США.

Маск отметил, что Россия применит ядерное оружие только в случае полного уничтожения своей армии и поражения от НАТО. Размышляя о подобном миллиардер предположил, что "тогда цивилизации придет конец".

До этого он заявил, что в настоящее время в мире наблюдается высочайший за последние 60 лет риск ядерной катастрофы. Он высказал надежду, что подобного инцидента не произойдет и люди перестанут "целиться в себя" ядерным оружием.

Также Маск предложил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он выступил за новые референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России под наблюдением ООН и статус Крыма как "формальной части" РФ.



Специалисты прокомментировали высказывания Илона Маска о ситуации на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!