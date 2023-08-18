МИД РФ назвал атаку БПЛА по Москве подтверждением преступной сущности киевского режима

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Еще одна попытка Киева нанести удар по Москве беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в ночь на 18 августа свидетельствует о преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать", – указано в комментарии дипломата, опубликованного на сайте МИД.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 18 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Москвой, его обломки упали в зоне "Экспоцентра", но значимых повреждений зданию не нанесли.

Позже произошедшее подтвердило министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что после поражения беспилотника он изменил траекторию полета и упал в районе Краснопресненской набережной. В результате произошедшего жертв и возгораний нет.

Воздушное пространство столичного аэропорта Внуково было закрыто из-за этого инцидента, часть рейсов перенесли в другие аэропорты. Вскоре ограничения на полеты в аэропортах Москвы сняли.



Собянин заявил об отсутствии значимых разрушений у "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА