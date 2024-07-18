Сийярто: отказ Прибалтики ехать в Венгрию на встречи ЕС говорит о плохом вкусе

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил решение Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч Евросоюза "дурным вкусом".

"У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?" – заявил он РИА Новости на полях штаб-квартиры ООН.

Агентство Bloomberg со ссылкой на премьера Швеции Ульфа Кристерссона писало, что министры шести стран Евросоюза собираются пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию.

Кроме того, депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Письмо об этом подписали 63 депутата. Документ был направлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

По данными СМИ, в письме парламентарии подчеркнули, что Орбан нанес значительный ущерб Евросоюзу, злоупотребив ролью председателя Совета ЕС.

Реакция Еврокомиссии на визит Орбана в Москву оказалась предсказуемой, уверены эксперты. Тем не менее Венгрия является одной из немногих стран НАТО, которые критически заинтересованы в мирных переговорах по Украине. Сам премьер в ходе своей поездки в РФ сказал, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.

