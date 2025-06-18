Истребители Израиля атаковали более 20 военных целей в Иране

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За последние часы 60 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по более чем 20 военным целям в Тегеране, в том числе по объектам разработки ядерного оружия и производства ракет. Об этом сообщили в телеграм-канале израильской армии (ЦАХАЛ).

"Иранский режим использовал обширную территорию Ирана и создал свои производственные объекты в нескольких районах, широко распространенных по всей стране, с целью обеспечения непрерывной работы этой отрасли", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Там добавили, что израильские военные будут продолжать действовать против проекта Ирана по разработке ядерного оружия, чтобы защитить граждан еврейского государства.

Ранее ЦАХАЛ уничтожила штаб внутренней безопасности Ирана. В Армии обороны Израиля назвали этот объект "центральным репрессивным органом иранского диктатора".

В ответ Иран применил для атаки двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль". Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также заявил, что иранские военнослужащие сумели сломить системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля и получили полный контроль на воздушным пространством государства.

Кроме того, в Иране призвали жителей израильской Хайфы покинуть опасный район.