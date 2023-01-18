Премьер Польши заявил, что Запад устал помогать Украине

Фото: AP/TASS/Olivier Matthys

Польша и другие западные страны устали оказывать помощь Украине, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает TVP.

На вопрос, видит ли и ценит ли мировое сообщество вклад Варшавы в помощь Киеву, Моравецкий ответил утвердительно. Тем не менее он отметил, что также в этом вопросе важным является фактор накопившейся усталости.

"Несколько месяцев назад дискуссии были на несколько ином уровне эмоций, на ином уровне участия. Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе, <...> а Запад несколько устал", – сказал Моравецкий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что во время встречи контактной группы по Украине на авиабазе в ФРГ будет сделан важный шаг вперед в поддержке Киева. Она также заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций против России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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