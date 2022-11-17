Эксперт заявил, что бесполетную зону могут ввести на приграничных с Украиной территориях

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Польша и Белоруссия могут ввести бесполетную зону на приграничных с Украиной территориях ради собственной безопасности и гарантии стабильности после падения ракеты в Пшеводуве. Об этом в эфире радио КП заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Эксперт назвал очевидным, что соседствующие с Украиной страны будут остерегаться летать возле границ с ней. При этом он подчеркнул, что ввести бесполетную зону над территорией Западной Украины будет технически тяжело.

"Если мы представим, что, допустим, какая-нибудь польская ракета сбивает что-нибудь летящее из России над территорией Львовской области, ну, тут уже опять же возможность эскалации", – пояснил Бондаренко.

Политолог также оценил реакцию Вашингтона на падение ракеты на территории Польши. По его словам, США, Германии и Франции не нужен конфликт с Россией, поэтому в текущей ситуации они будут действовать умиротворяюще.

Бондаренко также предположил, что падение ракеты в Польше – это трагическая случайность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что первопричиной сложившегося положения и падения ракеты в Польше стали действия США и НАТО. Он напомнил слова Вашингтона, который говорит: "Если бы не было того-то, то и не было бы этого".

Ракета упала на территорию Пшеводува в Польше 15 ноября. По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Сначала президент республики Анджей Дуда назвал вероятной версию о том, что ракета принадлежит России. Позже он заявил, что снаряд "с высокой вероятностью" принадлежит Украине. По его словам, он был запущен во время работы систем ПВО. При этом президент подчеркнул, что падение ракеты в Польше не означает нападение на страну.



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