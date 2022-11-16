Госдеп США заявил о доверии выводам Варшавы о принадлежности упавшей ракеты Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Соединенные Штаты полностью доверяют выводам Варшавы о том, что в Польше упала ракета украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Госдепа США Веданта Патела.

Американские представители выступили с таким заявлением в связи с отрицаниями Владимира Зеленского о том, что ракета принадлежит Украине.

"Что касается президента Зеленского, мы видели его комментарии, мы знаем о них. Мы собираемся продолжать передавать информацию нашим украинским партнерам по мере того, как будут появляться факты на местах и больше данных", – говорится в сообщении.

15 ноября снаряд упал в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Однако позже президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Варшаве извиниться после вызова российского посла из-за падения ракеты в Польше, которое, как выяснилось, было "несчастным случаем".

Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!