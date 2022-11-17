Зеленский заявил, что отказался от эвакуации населения, чтобы мотивировать войска

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Владимир Зеленский заявил, что отказался от эвакуации населения, чтобы мотивировать украинские войска, сообщает РИА Новости.

При этом президент Украины отказался считать такое решение тактикой живого щита. Он напомнил, что в начале российской спецоперации думал над эвакуацией Киева с полным вывозом населения и консервацией инфраструктуры столицы.

"Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя? <...> Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают? – заявил Зеленский в эфире единого украинского телемарафона.

Он подчеркнул, что пришел к такому решению, посмотрев на разрушенные города и села Донбасса. По его словам, везде, где все разрушено, не было людей.

Во время своего выступления на саммите "Большой двадцатки" президент Украины выдвинул ряд условий для начала переговоров с Россией. По его словам, чтобы приступить к диалогу с Москвой, Киеву необходимы новые гарантии безопасности. Кроме того, он считает, что конфликт можно прекратить после восстановления территориальной целостности страны, возмещения всех убытков и наказания каждого военного преступника.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти условия неадекватными и нереалистичными. В Госдуме же в ответ на заявление Зеленского предложили свои условия для начала переговоров. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, для начала диалога нужно отстранить президента Украины. По его мнению, Зеленский готов уничтожить народ и страну ради одобрения "западных хозяев".



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