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Украина не будет иметь нейтральный статус. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников в своем Facebook-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ).

"Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавняя подача заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности", – уточнил глава Минобороны Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти слова Зеленского являются призывом к мировой войне. Он уточнил, что на высказывания украинского лидера должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактически руководят Киевом.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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