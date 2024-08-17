Axios: новые переговоры о перемирии в Газе пройдут 21 августа

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Новые переговоры о перемирии в секторе Газа пройдут 21 августа в Каире, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Переговорный саммит запланирован с целью финализировать сделку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что стороны как никогда близки к соглашению о прекращении огня на территории сектора Газа и обмене заложников. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательная договоренность к настоящему моменту так и не достигнута.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.