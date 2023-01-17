Депутат Госдумы заявил, что последние атаки дронов на Крым совершались из Одессы

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Последние атаки украинских дронов на Крым проводились из Одессы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, слова которого передает РИА Новости.

Он напомнил, что с начала года ВСУ уже несколько раз атаковали российский полуостров беспилотниками, и все они сбиты. Последняя массированная атака произошла 16 января. Тогда система ПВО отбила 11 дронов.

"Одесса стала трамплином для атак украинских беспилотников на территорию полуострова, но перешагнуть через крымский рубеж ПВО им не удалось. Даже массированные атаки на сегодня отбиваются", – сказал парламентарий.

По его словам, российское ПВО показывает не только высокий уровень, но и приспособленность к современным условиям боевых действий: к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей

Он подчеркнул, что Крым всегда был для России особым военным регионом, где выстраивается надежная линия обороны.

Ранее стало известно, что Украина использовала для атак на Крым, Севастополь, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области беспилотники, изготовленные американской компанией SpektreWorks.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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