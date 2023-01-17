Представители Пентагона и Госдепа прибыли в Киев на встречу с Зеленским

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Замгоссекретаря Венди Шерман, заместитель советника президента США по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра обороны Колин Кол прибыли в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители американских ведомств также намерены встретиться с несколькими высокопоставленными чиновниками Украины, чтобы "подтвердить поддержку" Соединенных Штатов.

В заявлении Госдепа указывается, что американская делегация провела переговоры с премьер-министром и главой Минобороны Украины. В ходе беседы были затронуты темы энергетики, продолжения оборонной поддержки и помощи в восстановлении страны.

Ранее сообщалось, что в американском конгрессе подготовили доклад с предложением оценить последствия постоянной поддержки Киева с учетом предшествующих сообщений о коррупции на Украине.

США и другие западные страны увеличили финансовую поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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