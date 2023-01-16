В США предложили оценить эффективность надзора за финансированием Украины

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В Соединенных Штатах взволнованы тем, что за средствами, которые выделяются на помощь Украине, не ведется должный надзор. Исследовательская служба американского конгресса подготовила доклад, в котором предложила оценить последствия постоянной поддержки Киева. Об этом пишет RT.

"С учетом предшествующих сообщений о коррупции на Украине конгресс мог бы рассмотреть вопрос о том, может ли такое финансирование прямо или косвенно способствовать случаям растрат, мошенничества или злоупотреблений", – отмечается в материале.

Западные чиновники задались вопросом, является ли надзор Канцелярии Генерального инспектора и Счетной палаты эффективным.

Данное направление финансирования призывают сделать более прозрачным, а также обозначить требования к управлению бюджетом для всех получателей.

"На фоне продолжения конфликта конгресс может оценить, какой приоритет отдается реформам в сфере финансовой прозрачности", – резюмировали эксперты.

Ранее в Белом доме подтвердили, что власти Соединенных Штатов выделят Киеву очередной пакет военной помощи объемом свыше трех миллиардов долларов. В него войдут боевые машины пехоты Bradley и самоходные гаубицы.

Как уточняла пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер, различные средства на сумму 2,8 миллиарда долларов будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. Еще 225 миллионов долларов потратят на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил.

В свою очередь, обозреватель Джейсон Филдс в статье для Newsweek отметил, что США нарушают собственные обещания в вопросе поддержки Украины и позволяют себе все больше.

Он уточнил, что Штаты колебались на каждом шагу на пути к участию в украинском конфликте еще с 2014 года. Эксперт написал, что США все больше усиливают свое присутствие на Украине, поставляя вооружение и обучая украинских солдат.

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