США нарушают собственные обещания, расширяя свое участие в конфликте на Украине – СМИ

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США нарушают собственные обещания в вопросе поддержки Украины и позволяют себе все больше. Об этом пишет обозреватель Джейсон Филдс в статье для Newsweek.

"США предпринимают новые шаги – шаги, которые они обещали не предпринимать – в сторону помощи Украине", – заявил он.

Филдс уточняет, что США колебались на каждом шагу на пути к участию в украинском конфликте еще с 2014 года. Он пишет, что Штаты все больше усиливают свое присутствие на Украине, поставляя вооружение и обучая украинских солдат.

Обозреватель напоминает, что отправка систем ПВО Patriot когда-то была линией, которую США не собирались пересекать. Однако, это неудивительно, считает Филдс, ведь точно также США говорили про РСЗО HIMARS.

Следующей линией, считает обозреватель, являются танки. Он уточняет, что БМП Bradley, которые США направит на Украину, "попадает под описание танка", так как это тяжелобронированная гусеничная машина с установленной на ней пушкой.

Филдс задается вопросом, что будет, если США решат послать солдат на Украину и не приведет ли это к третьей мировой войне. По его мнению, нет гарантий, что США и другие страны не переступят новую черту.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что обучение ВСУ БМП Bradley начнется на следующей неделе. По его словам, подготовка украинских солдат на полигоне в Германии займет недели, а не месяцы, и сразу же по окончанию обучения БМП поставят на Украину.

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