Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за высказывание Папы Римского о бурятах

Фото: kremlin.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что извинения Ватикана за высказывание Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах являются сильным поступком. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"На западе развернута настоящая информационная истерия <...>. На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого Папы, этого бы не было) это сильный поступок!", – поделился Цыденов.

Он подчеркнул, что на Западе стало хорошим поступком очернение многонационального российского народа и России в целом. При этом любая поддержка, оправдание России или даже попытка трезвой оценки происходящего стала для западных стран "не допустима и даже опасна".

Цыденов заявил, что любая религия прежде всего выступает за любовь и за мир. При этом он также напомнил, что высший суд ждет каждого в конце жизни и призвал тех, кто "годами взращивал в Украине идеи нацизма, ненависти и насилия", вспомнить о нем.

Ранее сообщалось, что Москва получила от Ватикана официальные извинения за высказывание Папы Римского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в нынешних международных отношениях умение признавать ошибки встречается редко и вызывает уважение. Она сообщила, что Москва считает инцидент исчерпанным.

В конце ноября Папа Римский в интервью Americamagazine заявил о том, что служащие в зоне СВО буряты и чеченцы якобы являются самой жестокой частью ВС РФ. Он сказал, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его высказывание не соответствующим христианской этике. Он считает, что такие заявления не способствуют укреплению роли Святого Престола в урегулировании на Украине.

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