18:29Политика
Украина признала, что использовала ПВО рядом с местом падения ракет в Польше – СМИ
Фото: AP/Michal Dyjuk
Украинская сторона рассказала Соединенным Штатам и другим союзникам, что пыталась перехватить ракету РФ в момент, соответствующий времени падения снаряда на территории Польши. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
По данным телеканала, признание Киева стало основой для оценки инцидента со стороны американских властей.
15 ноября ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.
На данный момент происхождение ракеты не установлено. Однако, по словам президента США Джо Байдена, доказательств того, что снаряд был выпущен Россией, нет.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Украины.
Президент Польши заявил, что падение ракеты в стране не было преднамеренной атакой
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