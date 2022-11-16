Украина признала, что использовала ПВО рядом с местом падения ракет в Польше – СМИ

Фото: AP/Michal Dyjuk

Украинская сторона рассказала Соединенным Штатам и другим союзникам, что пыталась перехватить ракету РФ в момент, соответствующий времени падения снаряда на территории Польши. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

По данным телеканала, признание Киева стало основой для оценки инцидента со стороны американских властей.

15 ноября ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

На данный момент происхождение ракеты не установлено. Однако, по словам президента США Джо Байдена, доказательств того, что снаряд был выпущен Россией, нет.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Украины.



Президент Польши заявил, что падение ракеты в стране не было преднамеренной атакой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!