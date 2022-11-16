В Чехии приняли резолюцию о террористическом режиме в России – СМИ

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Парламент Чехии принял резолюцию о признании действующего политического режима в России террористическим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешской телевидение.

Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии с аналогичной резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В чешском парламенте против резолюции о террористическом режиме в РФ проголосовали все члены фракции "Свобода и прямая демократия", а также отдельные представители других партий.

13 октября члены ПАСЕ приняли резолюцию о террористическом режиме в России. На заседании присутствовали лишь 100 из 612 депутатов. Документ поддержали 99 из них, один воздержался.

Авторы резолюции рекомендовали странам – участницам организации оказывать максимальное давление на Россию и предоставить Киеву финансовую поддержку для восстановления.

Позже собственные аналогичные резолюции приняли в Эстонии и Польше.



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