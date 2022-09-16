В МО РФ заявили об отсутствии нарушений прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не зафиксировали за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве добавили, что миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

"Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Осуществлено сопровождение 4 автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев поддерживается взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что широкомасштабную эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе не планировала ни Армения, ни Азербайджан. По его словам, режим прекращения огня соблюдается около двух суток.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

