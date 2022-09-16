Фото: Москва 24/Антон Великжанин
РФ ввела санкции против 41 гражданина Австралии. Среди них – представители военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальные депутаты, сообщает МИД РФ.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца", – говорится в сообщении.
В черный список российская сторона включила, в том числе журналистов Sky News Кристала Ву и Дэвида Ву, профессора юридического колледжа и Австралийского национального университета Дональда Ротуэлла и вице-президента, главу отдела разработок компании "Дроншилд" Хэдли Бойд-Мосса.
Уточняется, что данным гражданам Австралии теперь будет запрещен въезд в Россию. При этом, как подчеркнули в МИД, РФ будет расширять черный список в отношении австралийцев.
Ранее РФ ввела санкции против 30 граждан Великобритании, среди которых руководители PR-структур и представители оборонного лобби. По данным МИД, в перечень были внесены, в том числе гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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