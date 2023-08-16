СБУ опубликовала новое видео июльской атаки на Крымский мост – СМИ

Фото: edition.cnn.com

Служба безопасности Украины поделилась новым видео, на котором запечатлен момент июльской атаки на Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные изданий УНИАН и "Страна".

На видеоролике есть пометка, что оно принадлежит СБУ, при этом на официальных ресурсах ведомства, в том числе в соцсетях, он еще не появлялся. На кадрах демонстрируется момент атаки морского дрона по железнодорожной части моста.

Характер записи говорит о том, что она сделана камерами наблюдения, расположенными на самом мосту. Откуда СБУ удалось ее заполучить, украинские СМИ не сообщают.

Ранее в среду, 16 августа, телеканал CNN показал в своем эфире другое предоставленное СБУ видео с моментом атаки на Крымский мост. В нем демонстрировался экран оператора начиненного взрывчаткой дрона Sea Baby, когда последний направлялся к одной из бетонных опор сооружения.

В ночь на 17 июля под удар украинских военных попал Крымский мост. Его атаковали с помощью двух надводных аппаратов. Повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.



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