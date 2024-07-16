Reuters: конгресс запросил у Белого дома данные об опыте борьбы РФ с оружием США

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Конгрессмены США обратились к советнику американского президента по нацбезопасности Джейку Салливану, потребовав раскрыть данные о том, передавала ли Россия Китаю информацию, раскрывающую способы борьбы с оружием США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо конгрессменов.

Законодатели также призвали Салливана исходить из того, что КНР с большой вероятностью адаптируется к противодействию американскому оружию вслед за Россией. По их словам, речь идет в том числе и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, однако о разрешении бить куда угодно речи не идет, заверяли в Белом доме.

Одновременно с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России.

В Пентагоне подчеркнули, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по территории России, но это условие может измениться.