Асад оценил возможность участия сирийских добровольцев в СВО

Фото: kremlin.ru

Если добровольцы из Сирии отправятся в зону спецоперации на Украине, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне России, сирийское правительство не будет информировано об этом, сообщил президент САР Башар Асад.

"Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства – они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем", – цитирует политика РИА Новости.

Накануне в ходе визита в Москву Асад заявил о поддержке Сирией России в борьбе с нацистами. По словам политика, третью мировую войну в мире в формате прокси развязал Запад, который на Украине ведет противостояние руками нацистов, а в Сирии – террористов.

Вместе с тем сирийский лидер сообщил о признании САР новых границ России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По мнению Асада, эти территории исторически являются российскими и на них проживают граждане РФ.

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