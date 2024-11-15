ООН: РФ не дала доступ для подтверждения данных об убийстве Киевом журналистов

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В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), заявили, что не могут подтвердить более 30 убийств российских журналистов, которые совершил Киев, так как Россия "не предоставляет доступ" для подтверждения данной информации. Об этом пишет РИА Новости.

"Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу", – заявил представитель УВКПЧ Рено де Виллен на пресс-конференции в ООН, посвященной безопасности журналистов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно преследуют военных корреспондентов российских изданий. Он отметил, что военкоры выполняют свои обязанности "в условиях повышенной опасности", становясь при этом "объектами преднамеренных попыток уничтожения".

До этого сообщалось, что военный корреспондент издания "Известия" Семен Еремин погиб в зоне СВО после атаки украинского FPV-дрона. Журналист исполнял свои профессиональные обязанности, снимал репортаж. Владимир Путин посмертно присвоил Еремину орден Мужества.