Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город и переместились в безопасные районы Херсонской области из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Уточняется, что из города также уехали сотрудники государственных и муниципальных учреждений.

"Но это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и все другие населенные пункты оказались брошенными. В дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энергоснабжения и водоснабжения", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что украинские военные нанесли удар по пригороду Новой Каховки. По его словам, пострадали жилые дома, машины, линии электропередачи. Леонтьев добавил, что обстрел велся из артиллерийских систем.

До этого официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия РФ завершила переброску группировки на левый берег Днепра.

По его словам, все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

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