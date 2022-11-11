Взрывы прогремели над Новой Каховкой

Фото: Минобороны РФ

Около пяти взрывов прогремели в небе над Новой Каховкой. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, сработала система ПВО. При этом корреспондент издания отметил, что в облачном небе не было следов противоракет ПВО.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия РФ завершила переброску группировки на левый берег Днепра.

По его словам, все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

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