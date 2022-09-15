В подтопленном Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Мэр Кривого Рога Александр Викул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось подорвать дамбу. Его слова передает РИА Новости.

Викул сообщил, что причиной аварии стали удары из крылатых ракет "Кинжал" и "Искандер".

"Проводился большой перечень мероприятий необходимых – начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", – сообщил он.

По словам Викула, работы по ликвидации последствий ударов продолжаются, но подтопления сохраняются.

О ракетном ударе по Кривому Рогу сообщил замруководителя офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко.

После ракетного удара по Кривому Рогу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что повреждения получила насосная станция. Кроме того, по его словам, местами в городе замечали нарушения в работе сотовой связи.

Отмечается, что в случившемся Украина обвинила Россию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.