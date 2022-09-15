Власти Херсонской области заявили о контроле периметра Кинбурнской косы

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Союзные войска контролируют весь периметр Кинбурнской косы, у украинских военных нет шансов остаться незамеченными, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Попытка высадки была исключительно на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет", – сообщил он в эифре Первого канала.

Глава ВГА предположил, что десант ВСУ мог высаживаться со стороны Очакова, где со времен СССР остались военные базы.

"Шансов зайти с моря у нацистов вообще никаких нет", – отметил он.

Ранее Стремоусов сообщил, что союзные войска уничтожили порядка 120 военных ВСУ при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

